سوريا تشارك في فعاليات منظمة التعاون الإسلامي في طهران

انطلقت صباح اليوم السبت أعمال الدورة 13 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الإيرانية طهران بمشاركة وفد سوري برئاسة رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.

ويشارك الوفد السوري مع بقية الوفود الأخرى في الفترة الممتدة بين 13 و18 يناير/كانون الثاني في الاجتماع 39 للمجلس التنفيذي العام والاجتماع 8 للجنة الدائمة المعنية بفلسطين، والاجتماع الاستشاري الثالث للأمانة العامة لاجتماعات البرلمانات، واجتماع التشاور للمجموعة العربية، والاجتماع 6 للجنة الخاصة المعنية بالشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

ويشارك وفد سوريا أيضا في لجنة الصياغة النهائية برئاسته المقرر الخاص للمؤتمر بمشاركة 4 مقررين للجان الأربع المتخصصة المعنية بصياغة البيان الختامي للمؤتمر.

إضافة إلى المشاركة بالاجتماع التشاوري للمجموعة الإفريقية والاجتماع التشاوري للمجموعة الآسيوية والمشاركة باجتماع الدورة 13 للمؤتمر العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: سانا

رُبى آغا