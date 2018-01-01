البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

طلبت وزارة خارجية البحرين، من مواطنيها في إيران، مغادرتها فورا وعدم السفر إليها، نظرا "للإضرابات والأوضاع الأمنية غير المستقرة" في إيران.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" عن الوزارة قولها في بيان: "تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين الكرام لعدم السفر نهائيا وتحت أي ظرف إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظرا لما تمر به من اضطرابات واسعة وأوضاع أمنية غير مستقرة وما تشهده مدن إيران من أعمال عنف بالغة الخطورة".

مملكة البحرين تدعو مواطنيها الى عدم السفر نهائيا الى ايران | وكالة أنباء البحرين https://t.co/EmgYq7wHU4 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) 1 января 2018 г.

وأضاف البيان: "وتطالب (الوزارة) من جميع المواطنين البحرينيين في إيران ضرورة مغادرتها فورا مع توخي أقصى درجات الحذر والحيطة".

إقرأ المزيد

وتشهد إيران منذ 5 أيام مظاهرات مناهضة للحكومة شارك فيها آلاف الأشخاص وبدأت من مدينة مشهد، التي تعد مركزا دينيا مهما في البلاد، لتتوسع لاحقا إلى العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى تنديدا بالغلاء والفساد والسياسات الحكومية الداخلية والخارجية وتردي الأوضاع الاقتصادية في عهد الرئيس الحالي، حسن روحاني.

ووفقا للبيانات الرسمية الإيرانية، فقد لقي 12 شخصا مصرعهم نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مختلف مدن البلاد، إلا أن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يقولون إن عدد القتلى يتجاوز الرقم المعلن.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات من ضمنها "الموت لروحاني" و"الموت للدكتاتور".

وشددت السلطات الإيرانية، بما في ذلك الرئيس روحاني، على حق الشعب في التظاهر والانتقاد دون الخروج عن إطار القانوني، داعية إلى الهدوء والعمل المشترك مع الحكومة لحل المشاكل العالقة، فيما حملت مع ذلك جهات أجنبية تصفها بـ"الأعداء" المسؤولية عن تصاعد التوتر في البلاد.

المصدر: وكالات

إياد قاسم