العراق: ندعو إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسؤول لمنع الإبادة الجماعية في غزة

دعت الحكومة العراقية إلى حراك عربي وإسلامي وإقليمي مسؤول على المستوى الشعبي والرسمي لوضع حد للاستهتار بالأعراف الدولية والإنسانية، ومنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

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واعتبرت الحكومة العراقية أن المواقف الأخيرة التي تمثلت باعتراف عدد من الدول الصديقة بدولة فلسطين على أرضها التاريخية، هي رد واضح على السياسات المتغافلة التي انتهجتها بعض القوى الدولية التي ساندت العدوان أو سكتت عنه بل وأمعنت في تبرير الجريمة.

وجددت دعمها لقضية الشعب الفلسطيني وحثها جميع الجهات الدولية والحكومات المعنية على العمل الفوري لفتح المجال أمام المساعدات الطبية والغذائية وجهود الإغاثة الإنسانية.

وتابعت أنه مع ارتقاء المزيد من النساء والأطفال والمدنيين العزل شهداء، ما يستدعي وقفة عربية وإقليمية استثنائية مثلما تحتم على المجتمع الدولي ومنظماته تحمل المسؤولية ومنع ما يجري من إبادة جماعية مكتملة الأركان والحيلولة دون انتشار الصراع في المنطقة ودفعها بشكل غير مسؤول نحو شفير دوامة من العنف لا نهاية لها.

المصدر: RT