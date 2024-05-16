روسيا والصين تدعمان سيادة سوريا وليبيا ووحدة أراضيهما

أكدت روسيا والصين دعمهما لسيادة سوريا وليبيا، والمساهمة في دفع عمليات التسوية نحو الأمام.

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وجاء في البيان: "روسيا والصين تدعمان سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا وليبيا، وتساهمان في دفع عملية التسوية السياسية التي يقودها وينفذها مواطنو هاتين الدولتين بأنفسهم".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ وقعا على بيان مشترك حول تعزيز علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي المتبادل، والدخول في حقبة جديدة في الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقد جرى التوقيع على الوثيقة عقب إجراء مباحثات روسية صينية موسعة في بكين.

وبدأ بوتين مساء الأربعاء زيارة دولة إلى الصين تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

المصدر: نوفوستي