تونس.. وزير الشؤون الدينية يقرر إطلاق اسم "غزة" على جامع بكل ولاية

قرر وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشائبي، إطلاق اسم "غزة" على جامع بكل ولاية من ولايات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن قرار الشائبي تغيير اسم 24 جامعا بكل الولايات يندرج في إطار مواصلة المبادرات التي اتخذتها الوزارة لمساندة الحق الفلسطيني وتخليد بطولات أهالي قطاع غزة.

وتضمن الفصل الأول من هذا القرار جدولا أدرجت به الجوامع التي سيشملها تغيير الاسم.

والفصل الثاني من القرار تكليف الولاة والمدير العام للمعالم الدينية والمدير العام للإطارات المسجدية بتنفيذ هذا القرار كل حسب اختصاصه.

وكان الشائبي قد أطلق في 30 مارس الماضي الموافق لذكرى "يوم الأرض الفلسطيني" اسم "غزة" على جامع الصفاء بمنطقة حمام الشط من ولاية بن عروس تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتخليدا لشهداء غارة حمام الشط (تونس) 1 اكتوبر 1985.

المصدر: RT + "موزاييك"