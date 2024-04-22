 
مباشر

أبو الغيط لنتنياهو: "لا تختبر مصر ولا صلابة غرانيت أسوان" (فيديو)

أخبار العالم العربي

أبو الغيط لنتنياهو:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xehk

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن "رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إذا وضع قوات إسرائيلية على الحدود مع مصر فهذا ليس في مصلحة السلام".

إقرأ المزيد
أبو الغيط: إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة
أبو الغيط: إسرائيل تسعى لكتم الأصوات التي تتحدث باستقلالية حول مذبحة غزة

وأوضح أبو الغيط في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى: "لأن مستقبل السلام في المنطقة يتجاوز مصلحة رئيس حكومة في الاستمرار بالسلطة منعا من دخول السجن".

ووجه أبو الغيط رسالة لنتنياهو قائلا: "أنصح نتنياهو بأن لا يختبر مصر ولا يختبر صلابة غرانيت أسوان".

وأكمل أبو الغيط قائلا: "هناك جهود عربية متواصلة بشأن القضية الفلسطينية، وأهالي غزة لا يجدون مصدرا لقوت يومهم".

المصدر: صدى البلد

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا