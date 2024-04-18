"سرايا القدس" تعلن سيطرتها على مسيرة إسرائيلية من نوع "DGI Matrice"

أعلنت "سرايا القدس - كتيبة جنين" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الخميس، أنها سيطرت على مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "DGI Matrice".

وأوضحت "سرايا القدس- كتيبة جنين" في بيان: أنه تمت "السيطرة على طائرة مسيرة درون تابعة لجيش الاحتلال من نوع (DGI Matrice)، والحصول على ما تحوي من معلومات وبيانات ذات أهمية، بعد سقوطها إثر خلل فني أصابها خلال قيامها بمهمة استخباراتية في منطقة الجلمة شمال مدينة جنين".

وأضاف البيان: "سيطرنا على طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال من نوع (DGI Matrice) وحصلنا على معلومات منها ضمن معركة طوفان الأقصى".

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس - كتيبة جنين"، مقطع فيديو يظهر "مشاهد للمسيرة درون من نوع (DGI Matrice) تابعة للجيش الإسرائيلي".

هذا وعرضت "سرايا القدس" قبل أيام، مشاهد من عملية قنص جندي إسرائيلي وقصف تحشدات الجيش الإسرائيلي بالرشقات الصاروخية وحمم الهاون في قطاع غزة.

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المصدر: RT