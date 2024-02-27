الرئيس التونسي: أبواب الصلح مفتوحة أمام من يعيد أموال الشعب كاملة (فيديو)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه.

وأضاف سعيد "أما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء".

وقالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيّد تحول عصر الاثنين إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتمّ التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستعرض عليهم قبل أن تعرض على مجلس الأمن القومي ليقر مبلغ الصلح أو ليرفع فيه أو يرفضه كما نص على ذلك القانون الذي نقح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.

رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يؤكد خلال لقائه بالسيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة والسيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، على ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي وتحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم. #TnPRpic.twitter.com/lAqgY9KWoM — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 26, 2024

المصدر: RT