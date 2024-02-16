العثور على 9 جثث في تونس إثر غرق مركب مهاجرين (صور)

أعلنت السلطات التونسية العثور على 9 جثث إثر غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس في ولاية مدنين جنوب شرق البلاد، كان على متنه 52 شخصا من جنسيات أجنبية.

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وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، أمس الخميس، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" إنه تم العثور "في عملية نجدة وإنقاذ على بعد 04 أميال من سواحل الجدايرية على 52 مجتاز من جنسيات أجنبية مختلفة من بينهم عدد 01 حالة حرجة و09 جثث".

وأضافت: "تم إدخال المجتازين إلى الميناء التجاري بجرجيس بحضور ممثل النيابة العمومية والتنسيق مع الصحة العمومية للقيام بالكشف على بقية المجتازين".

وتشهد تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتعلن السلطات بوتيرة أسبوعية إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

المصدر: RT