مصر.. حملة "مش رفاهية" تطلق مبادرتها لدعم نساء غزة

صرحت منى عبد الراضي، أمين المرأة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأن حملة (مش رفاهية) ستبدأ في 14 يناير مبادرة لجمع وإرسال الاحتياجات الضرورية لنساء غزة.

وقالت عبد الراضي أن الحملة "ستقوم بإطلاق مبادرة تدوين يوم الأحد القادم 14 يناير الساعة 7 مساء للحث على التبرعات العينية الخاصة باحتياجات النساء لإرسالها لنساء غزة، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم من الحرب المستمرة على غزة".

RT

وقد تم تدشين حملة "مش رفاهية" في بداية العام الحالي من قبل أحزاب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، "الدستور"، "العيش والحرية (تحت التأسيس)"، وبعض المبادرات النسوية التي رصدت معاناة النساء في الحصول على احتياجاتها الخاصة من خلال ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي والفضائيات.

وقد بادرت هذه الأحزاب بالاشتراك مع الحملات في جمع ما يلزم النساء في غزة وما يجعلهن قادرات على الصمود في ظل الأوضاع المأساوية في القطاع.

RT

ودخلت الحرب في قطاع غزة الخميس يومها الـ97 حيث تستمر العمليات الحربية والاشتباكات بمختلف المحاور فيما بدأت محاكمة تاريخية لإسرائيل بتهمة الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر:RT