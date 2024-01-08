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تفاعل كبير مع حصول محمد بن سلمان على لقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا" في استطلاع RT

أخبار العالم العربي

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".

وحصل ولي العهد السعودي على 69.3% من الأصوات في الاستطلاع الذي بدأته "RT العربية" في 15 ديسمبر الماضي واستمر حتى نهاية السابع من يناير الحالي، ليحتفظ بذلك بالصدارة للعام الثالث على التوالي.

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وفاز بالمركز الثاني رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، فيما حصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بواقع 3.9% من أصوات المشاركين.

وأشاد نشطاء ومواقع إعلامية وصفحات على "السوشيال ميديا" بالدور الذي يقوم به محمد بن سلمان خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط في العالم العربي وإنما في العالم أجمع.

المصدر: RT

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