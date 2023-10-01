السيسي يعلق على انتقاد إعلاميين في مصر لإنفاق قطر 300 مليار دولار استعدادا لكأس العالم

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على انتقاد الإعلاميين المصريين لإنفاق قطر حوالي 300 مليار دولار، استعدادا لكأس العالم 2022.

وخلال كلمته بجلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، قال السيسي: "من حوالي عام ونصف، أثناء استضافة كأس العالم في دولة قطر، الإعلاميين في مصر هاجموا إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة".

وأضاف السيسي متسائلا: "أنتم بتقولوا كده ليه؟ ده الرقم اللي يتصرف على دولة عشان تجهز نفسها، عشان تبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها في بناء القدرات لدولة بها صرف صحي وكهرباء ومواني، بدل ما تهاجموا افهموا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

المصدر: "الشروق"