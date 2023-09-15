غريفيث: المغرب سيطلب مساعدتنا "اليوم أو غدا"

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إنه يتوقع أن يطلب المغرب مساعدة المنظمة "اليوم أو غدا" لمساندة الناجين من الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي.

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وأوضح غريفيث، وهو منسق الإغاثة في حالات الطوارئ خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "نتوقع ونأمل استنادا إلى محادثاتنا مع السلطات المغربية أن يرسل طلب المساعدة اليوم أو غدا .. أعني بذلك قريبا جدا".

وأودى الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب يوم الجمعة الماضي، وبلغت قوته 7.2 درجة، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع 5674 مصابا وفقا لأحدث الأرقام الرسمية، مما يجعله أدمى زلزال يضرب المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وترجح المصادر الطبية والدفاع المدني في المغرب ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الإنقاذ.

المصدر: أ ف ب