عريضة تطالب بإقالة سفير الغابون لدى المغرب بعد مواجهات عنيفة في الرباط (فيديو)

وقع حوالي خمسة آلاف غابوني على عريضة تطالب بإقالة، سفير البلاد لدى المغرب، على خلفية اشتباكات عنيفة داخل السفارة بين محتجين والقوات العمومية المغربية بسبب الانتخابات.

وقالت السفارة الغابونية في الرباط، في بيان إنه "في أعقاب الأحداث المؤسفة التي وقعت في سفارة الغابون في المغرب، واعتبارا لنهب مباني سفارتنا، وتحطم جميع النوافذ وتدمير معدات الحواسيب، على يد قرابة 300 طالب غابوني في المغرب، لا يمكننا إيواء المستخدمين في سفارتنا حتى إشعار آخر".

وأفاد بأنه "بعد رفض السفارة طلبهم واقتحامهم المبنى من أجل الوقوف على عملية الفرز، التي يصفونها بالمتلاعب بها، تصاعد التوتر بين مئات المحتجين والشرطة المغربية، ما خلق مواجهات أدت إلى عمليات تخريب".

وبحسب العريضة فإن "الموقعين يحملون سفير بلادهم بالرباط مسؤولية عمليات التخريب التي حصلت، وكذا نتائج التوتر الحاصل مع الشرطة، وذلك بسبب رفضه السماح للمواطنين بالاطلاع على عمليات الفرز".

المصدر: "هسبريس"