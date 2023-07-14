 
مباشر

حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يسبب انقطاعا عاما للتيار في عموم البلاد (صور)

أخبار العالم العربي

حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يسبب انقطاعا عاما للتيار في عموم البلاد (صور)
حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يقطع التيار عن المدن وأعمال الصيانة جارية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vop6

تفقد وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أعمال الإصلاح في محطة تحويل "دير علي" للطاقة الكهربائية بريف العاصمة السورية دمشق بعد الحريق الذي حدث في المحطة جراء انفجار محولة شدة التيار.

ووجه الوزير السوري بالعمل على مدار 24 ساعة من أجل إنهاء الإصلاحات بأقصى سرعة.

بدورها، تقوم ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق والذي بدوره تسبّب بحدوث انقطاع عام للكهرباء صباح اليوم الجمعة.

حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يسبب انقطاعا عاما للتيار في عموم البلاد (صور)حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يقطع التيار عن المدن وأعمال الصيانة جارية

وكان حريق في محطة تحويل كهرباء "دير علي" قد تسبّب بحدوث انقطاع عام للتيار الكهربائي في مختلف المحافظات السورية.

حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يسبب انقطاعا عاما للتيار في عموم البلاد (صور)

وفي التفاصيل التي ذكرتها وزارة الكهرباء السورية على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، تسبب انفجار محوّلة شدّة التيار بحدوث حريق في محطة تحويل كهرباء "دير علي" بريف دمشق وأدى لانقطاع عام للكهرباء في تمام الساعة 02:40 من صباح اليوم.

حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يسبب انقطاعا عاما للتيار في عموم البلاد (صور)حريق بمحطة تحويل كهربائي في سوريا يقطع التيار عن المدن وأعمال الصيانة جارية

وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي في تمام الساعة 03:40 وعودة التغذية الكهربائية إلى المحافظات السورية تدريجياً للوضع الذي كان عليه قبل الانقطاع.

وقد تسبب العطل الطارئ في المحطة بفصل مجموعات توليد الكهرباء بشكل أوتوماتيكي وذلك لحماية مكونات المنظومة الكهربائية والحد من وقوع أضرار جسيمة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا