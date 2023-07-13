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"بينهم إعلامي مصري مشهور".. إدراج مجموعة كبيرة من قادة الإخوان على قوائم الإرهاب

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قضت الدائرة 13 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة إدراج مجموعة كبيرة من الإرهابيين وقادة من الإخوان على قوائم الإرهاب.

وقررت  الدائرة 13 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة إدراج كل من المتهمين: عصام حلمي محمد عبد السلام تليمة، علي السيد أحمد محمد بطيخ، يحيى السيد إبراهيم محمد، أحمد محمد مجدي مصلح إسماعيل شلش أحمد فراج، محمود محمد فتحي الرحمن عبد الهادي، محمد جمال أحمد حشمت عبد الحميد، قدري محمد فهمي محمود الشيخ صلاح الدين خالد محمد عبد الرؤوف محمد أحمد، علاء علي علي، أحمد محمود أحمد شوشة، يوسف عمر محمد يوسف، عبد اللطيف عبد اللطيف عبد العزيز محمود مجاهد، حمزة زوبع، على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون سالف الذكر.

المصدر: القاهرة 24

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