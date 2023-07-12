مصر.. السلطات تضبط أجنبيا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات المخبأة بطريقة ماكرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي بمصر، من ضبط مسافر أجنبي بحوزته "كوكتيل" من المخدرات التي أخفاها بوسائل متنوعة وطرق ماكرة.

وافتضح أمر المسافر خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي.

وضبطت سلطات المطار راكبا أجنبيا بحوزته كمية من "الفيب"، بداخلها زيت الماريخوانا المخدرة بين طيات الملابس بالحقائب بعدد 15 عبوة، فضلا عن كيس يحتوي على 12 بذرة من نفس المخدر داخل جيب صغير بإحدى قطع ملابسه، وكميات أخرى أخفاها داخل عبوات شامبو ومزيل عرق ومعجون أسنان وأكياس فشار بحجم 14 لفة.

واكتشف أعوان الجمارك أيضا علبة حلوى تحتوي على مادة CBD المخدرة بوزن 200 غرام وكيسا شفافا به 630 غراما من المواد المخدرة، كما عثروا على قناع وجه خاص بتعاطي المخدرات و12 عبوة لورق البفرة.

وحررت الجهات المختصة في المطار محضرا في حق المسافر، ليحال إلى النيابة بعد ذلك.

المصدر: RT