مرشح الرئاسة المصرية حازم عمر لـRT: برنامجنا هو "يسار الوسط"

أكد المرشح للرئاسة المصرية عن حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، في تصريحات خاصة لـRT، أن برنامج حزبه الانتخابي هو "يسار الوسط".

وصرح حازم عمر لـRT قائلا "نحن كحزب الشعب الجمهوري، برنامجنا هو يسار الوسط.. ونراه الأفضل للمجتمع المصري"، مضيفا أنه "في مصر، احنا بقالنا فترة ماشيين زي الغرب في البرامج اليمينية، باستثناء بعض البرامج مثل تكافل وكرامة والدعم السلعي للمواطنين وحياة كريمة.. معظم البرامج الاقتصادية في مصر يمينية، دول كتير في العالم ماشية ببرامج اليمين واليمين الوسط، ولكن الشعب المصري له خصائص وطبائع ومحددات، وبالتالي لا يتحمل هذه البرامج في هذه الفترة الحرجة والدقيقة".

وتابع عمر بالقول "برنامجنا كله عبارة عن برنامج الحزب، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي.. كل برامجنا منبثقة من يسار الوسط، ونحن نعتبر أنه في هذه المرحلة هناك فرصة كبيرة في المنافسة بكل برامجنا، كي يتعرف عليها الناخب، وكلنا نتنتفس في حب الوطن".

واستطرد المرشح الرئاسي بالقول "نحن لسنا اشتراكيين ولسنا يساريين، نحن اليسار الوسط.. وما زلنا نؤمن بالقطاع الخاص، ولكن نؤمن أن الدولة يجب أن يكون لها دور في برامج معينة، ونحن ضد الضرائب غير المباشرة، ولسنا مع التوسع لهذه الضرائب غير المباشرة وغير العادلة، التي أرهقت الشعب المصري، برامجنا جميعها تعتمد على الحد من الضرائب غير المباشرة، وسنعوضها ببعض الضرائب المباشرة العادلة".

وعن ملف الحريات والأحزاب، أكد حازم عمر أن "الحزب يؤمن بالديمقراطية والانفتاح السياسي والتعددية والاختلافات"، معبرا بالقول "ولنا عين على الأمن القومي المصري، الذى يجب أن يكون فوق كل اعتبار".

المصدر: ناصر حاتم - RT

القاهرة