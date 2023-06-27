بن سلمان يرد على من يقولون إن لديه طموحا مفرطا! (فيديو)

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده "تريد إنشاء حضارة جديدة للغد" من خلال مشروع نيوم.

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وأضاف بن سلمان خلال وثائقي على قناة "Discovery"، أن المشروع "يجني المال، ويستوعب الطلب الذي نتوقعه في المملكة، ويخلق طريقة جديدة لبناء المدن وطريقة جديدة للعيش".

وتابع: "يقولون إن الكثير من المشاريع في المملكة لا يمكن تنفيذها وإنه طموح مفرط.. يمكنهم الاستمرار في قول ذلك ويمكننا إثبات أنهم مخطئون".

وتحدث ولي العهد السعودي عن بداية المشروع قائلا: "عدد سكان المملكة سيتضاعف من 33 مليون نسمة إلى 50 أو 55 مليون في عام 2030 لذلك عندما تصل إلى 2030 ستصل البنية التحتية للمملكة إلى القدرة الكاملة لاستيعاب عدد السكان، وهنا يطرح سؤال في غاية الأهمية حول أننا نريد إنشاء مدينة جديدة".

وأوضح: "بما أن لدينا مساحة فارغة نريد إقامة مكان لـ10 ملايين شخص، إذا، لنبدأ من الصفر، نناقش الأفكار، لماذا لا نبني دائرة، ونبدأ في وصلها بالحركة والقطارات والمركبات وكل ذلك، ثم نبدأ عملية بنائها على مراجل حتى وصولها لاستيعاب 10 ملايين شخص".

قمت بترجمة كامل حديث سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان عن مشروع #ذا_لاين في الوثائقي الذي نشرته قناة ديسكفري، تفاصيل عظيمة من قائد ملهم 🇸🇦 pic.twitter.com/jixn30ys6R — لبيب (@Labeebhubb) June 26, 2023

وتابع: "بعد أن قمنا بعصف ذهني، وعملنا مع فريق أجرينا منافسة على أفضل مصمم في هذا الكوكب، جميعهم قدموا لنا مدن مبنية على الطراز الحالي ولكن بحلول أفضل، باستثناء واحد، تبنى هذه الفكرة وأراد تحويلها من دائرة إلى خط، وعندما قدم ذا لاين وحولها من دائرة إلى خط كان عرضها 2 كيلومتر".

وقال بن سلمان: "مشكلتي أن فكرة البنية التحتية جيدة لكن عندما يتم إدخالها بالعرض 2 كيلومتر فلن تشعر بها، أخبرت الفريق، ماذا لو أخذنا تلك المساحة وجعلناها مزدوجة على امتداد الخط كاملا، وهل هذا سيكون نجاحا أم سيكون ضخما؟".

وأضاف: "أي مدينة جيدة تحتاج إلى بنائها من الصفر، جميع المدن القائمة اليوم قامت على مدن قديمة"، مشيرا: "وجدت مشاكل وقدمت حلول، لذا فإن النموذج الحالي يقوم على المشكلة و الحل لأنها تخضع للإصلاحات طوال الوقت فإذا كانت من الصفر، لا يمكنك تصميم شيئ كهذا لا تكفي الهندسة والتصميم بدون الفن أن لا تريد إنشاء مدينة دون أن تكون بأكملها قطعة فنية. لديك النماذج الآن، وعندما تعمل عليها فهي قابلة للتنفيذ، وهي فكرة ضخمة".

وتابع: "لدي صديقي أمريكي انتقل من ميامي وعندما تخرج من مكتبك هناك كأنك في عطلة تجد نفسط على الفور بجانب الترفيه و الرياضة والثقافة و المحلات، لذا فإن كل يوم في نيوم سيجعلك تشعر بالحماس للذهاب إلى العمل و الاستمتاع".

وأوضح ولي العهد السعودي: "نفكر في نوع الفرصة التي لدينا، وذلك لأن لدينا السيولة النقدية والاستقرار وبنية تحتية جيدة، نريد إنشاء حضارة جديدة للغد ونجتاج إلى تشجيع الدول الأخرة على الاستمرار في فعل نفس الشيء من أجل كوكب أفضل".

وختم: "أعدكم بأن نيوم ستكون شيئا جديدا ومبدعا ولكن ما هو؟ من غير المعروف وسوف نرى ذلك".

المصدر: "Discovery"