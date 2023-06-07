تونس.. محكمة الاستئناف تحدد موعدا للنظر في قضية وفاة مشجع للنادي الإفريقي غرقا (صورة)

تباشر الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم الجمعة 9 يونيو النظر في قضية وفاة مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي غرقا بوادي رادس مليان في شهر مارس 2017.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس ومن بعده دائرة الاتهام، أحالا بحالة سراح 15 أمنيا على أنظار الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس لمحاكمتهم من أجل تهم تعلّقت بالقتل غير العمد وعدم الإنجاد المحظور.

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وقضت الدائرة المذكورة بعدم سماع الدعوى في حق أمنيين اثنين وعامين سجنا في حق باقي المتهمين وهم 13 أمنيا.

وقد استأنف القائمون بالحق الشخصي والمتهمون المدانون الأحكام الصادرة ابتدائيا، حيث أحيل ملف القضية إلى الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس وتقرر تعيين موعد جلسة الجمعة 9 يونيو الجاري لانطلاق النظر في ملف القضية.

وكانت والدة عمر العبيدي قد وجهت رسالة إلى الرئيس قيس سعيد تضمنت تذكيرا بطول الإجراءات القضائية المتعلقة بملف ابنها، وطلبت منه التدخل لإيجاد حل خصوصا في ظل المداخلات المتكررة للرئيس لحلحلة العديد من المشاكل والقضايا التي شغلت الرأي العام، حسب ما جاء في الرسالة.

يذكر أن الشاب عمر العبيدي لقي حتفه بعد نهاية مباراة كرة قدم تندرج ضمن مباريات الجولة التاسعة إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في تونس عام 2017، حيث شهدت المباراة مناوشات في صفوف الجمهور أدت لتدخل الأمن.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد قام عناصر الأمن بمطاردة بعض أنصار الإفريقي حتى وصولهم للنهر، عندها قام بعض المشجعين بإلقاء أنفسهم في الماء، إلا الضحية عمر الذي قال لرجل أمن إنه لا يحسن السباحة، اضطر إلى القفز خوفا من البطش ولقي مصرعه.

جدير بالذكر أن حادث غرق الشاب التونسي اضطر للقفز في نهر بعد مطاردة الأمن له ولمجموعة من مشجعي النادي الإفريقي لكرة القدم، أثار زوبعة من الاحتجاجات في البلاد دفعت رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد لفتح تحقيق.

المصدر: وسائل إعلام تونسية