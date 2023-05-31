جنازة حاشدة للحاخام الإسرائيلي صاحب الفيديو المثير للجدل عن مصر والعرب

شيع آلاف اليهود المتشددين جثمان زعيمهم الروحي إيدلشتاين في إسرائيل، بعدما توفي عن عمر يناهز المئة عام، حيث شيع جثمانه إلى مقبرة في بني براك بمشاركة الآلاف.

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وتوفي الحاخام الإسرائيلي زعيم الطائفة الأرثوذكسية الليتوانية، الحاخام جيرشون إدلشتاين، عن عمر يناهز 100 عام، والذي أثار الجدل مؤخرا بتصريحاته ضد المصريين والعرب.

وكان إدلشتاين قد أدلى بتصريحات في وقت سابق خلال درس ديني قال فيها: "في أرض إسرائيل، نحن محاطون بالأعداء من جميع الجهات، من هنا وهناك، كل الأمم حولنا تكرهنا، ومصر من بينهم، نحن نحتاج لمعجزة إلهية للخلاص من أعدائنا".

وأضاف: "واجب على من يتعلمون التوراة إنقاذ إسرائيل".

وقد نقل الحاخام الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس حكماء التوراة "ديجال هاتوراه" ورئيس مدرسة بونيبيز الدينية اليهودية، إلى المستشفى في شافوت قبل وفاته، وأقيمت أمس صلاة خاصة في جميع أنحاء إسرائيل والعالم من أجل شفائه، ولكن صباح أمس تدهورت حالته واضطر الأطباء إلى إعلان وفاته.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية