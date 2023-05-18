المغرب.. عائلة الصحفي توفيق بوعشرين تدين سوء معاملته في السجن

قالت عائلة الصحفي المغربي توفيق بوعشرين، المعتقل منذ 2018 إنه "ضحية لسوء المعاملة في السجن وحالته الصحية سيئة"، داعية إلى "التدخل العاجل لإنقاذه".

وأفادت زوجته أسماء موساوي في تصريح لوكالة فرانس برس بأن بوعشرين (54 عاما) يعاني "سوء معاملة من طرف إدارة السجن" الذي يقضي فيه عقوبة مدتها 15 عاما، لإدانته في قضايا اعتداءات جنسية ضد عدة نساء، ظل ينكرها.

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وأوضحت أنه "يعاني منذ ثلاثة أعوام آلاما رهيبة في الكتف وأن طبيب السجن نصحه بالخضوع لعلاج في مستشفى خارجه"، مشيرة إلى أنه مصاب أيضا بالسكري.

وأضافت أن "الإدارة وافقت على نقله للمستشفى لكن بشرط أن يكون مصفد اليدين وهو ما رفضه، معتبرا ذلك مسا بكرامته وإنسانيته".

ودعت في نداء نشرته على "فيسبوك" إلى "تدخل عاجل لإنقاذه".

ولم تصدر إدارة السجون المغربية تعليقا على الفور، لكنها أوضحت في بيان السبت أن الإجراءات التي يرفضها بوعشرين لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.

وأكدت أنه يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.

واعتقل بوعشرين عام 2018، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة في صحيفة "أخبار اليوم"، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021.

المصدر: أ ف ب