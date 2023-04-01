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العراق.. أكثر من 500 حالة اختناق جراء العواصف الترابية

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العراق.. أكثر من 500 حالة اختناق جراء العواصف الترابية
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق، جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الجمعة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد أمس الجمعة، مشيرا إلى أن حالات المصابين متباينة".

وأضاف أنه "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتجري متابعة حالتهم الصحية، بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات".

ونوه بأن غالبة المصابين غادروا المستشفيات، مؤكدا عدم تسجيل أية وفيات في صفوف المواطنين.

 

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + نوفوستي

 

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