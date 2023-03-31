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واشنطن: نتطلع للتعاون مع القيادات الإماراتية المعينة حديثا

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واشنطن: نتطلع للتعاون مع القيادات الإماراتية المعينة حديثا
AFP
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطلعها للتعاون مع القيادات المعينة حديثا من قبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر حساب الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في تغريدة على "تويتر"، "تهنئ الولايات المتحدة القيادة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتطلع إلى التعاون الوثيق مع ولي عهد أبوظبي المعين حديثا خالد بن محمد بن زايد، ونائبي حاكم أبوظبي طحنون بن زايد وهزاع بن زايد، ونائب رئيس الإمارات منصور بن زايد".

وأكد أن "الولايات المتحدة تلتزم بمواصلة توسيع وتعميق العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

المصدر: RT

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