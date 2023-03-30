أول تحرك من أكبر بنوك مصر بعد رفع أسعار الفائدة

قرر البنك الأهلي المصري، رفع سعر العائد على الشهادة الادخارية الثلاثية متغيرة العائد بنحو 2% لتصل إلى 18.5% بدلا من 16.5%، بعد قرار رفع أسعار الفائدة بمعدل 2%.

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وأوضح البنك الأهلي المصري، في بيان، أنه يمكن شراء الشهادة الادخارية الجديدة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها من أي فرع من أفرع البنك الأهلي، أو عبر الإنترنت البنكي.

وبحسب البنك الأهلي المصري، تمنح الشهادة الادخارية الثلاثية متغيرة العائد عائدا ربع سنوي، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي من فروع البنوك وفقا للتعليمات السارية، ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

ورفع البنك المركزي المصري، سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس لتتماشى مع توقعات السوق المصري، ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب.

كما قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

في وقت سابق من اليوم قال مصدر في البنك الأهلي المصري لـ القاهرة 24: إنه لا صحة لما تردد حول طرح شهادات ادخار جديدة بعائد 25% و30% في السوق المصري، بعد رفع سعر الفائدة من البنك المركزي.

وخلال الشهر الماضي، بعد طرح شهادات مرتفعة الفائدة لامتصاص التضخم وتوفير ودائع لكبار السن، سجل إجمالي حصيلة بيع شهادات العائد المرتفع 25% و22.5% ببنكي الأهلي ومصر نحو 468 مليار جنيه منذ الإعلان عن طرحهما في 4 يناير الماضي وحتى نهاية يناير وذلك عبر 28 يوما.

المصدر: القاهرة 24