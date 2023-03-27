السعودية.. مصرع 20 شخصا وإصابة 29 آخرين بحادث سير مروع شمال عسير (صور + فيديو)

قتل 20 شخصا وأصيب 29 آخرون بحادث سير مروع في عقبة شعار بمنطقة عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن الحادث وقع بسبب وجود مشكلة في حافلة كانت قادمة من محافظة خميس مشيط، مشيرة إلى أنها ارتطمت بنهاية الجسر.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الجهات المختصة تحقق في أسباب وقوع الحادث.

#عاجل | وفاة 20 شخصاً وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة بعقبة شعار شمال #عسيرpic.twitter.com/KjOdWkPcyB — أخبار 24 (@Akhbaar24) March 27, 2023

فيديو | مراسل #الإخبارية عبد الله آل عبيد: وفاة 20 شخصا وإصابة 29 في حادثة عقبة شعار في عسير#نشرة_التاسعةpic.twitter.com/Dpvns4yqPI — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 27, 2023

المصدر: وسائل إعلام سعودية