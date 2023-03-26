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تحرك عاجل في الكويت بعد تسريب مقطع "مهين" لقوات الأمن الخاصة (فيديو)

أخبار العالم العربي

تحرك عاجل في الكويت بعد تسريب مقطع
Globallookpress
الشرطة الكويتية
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انتشر فيديو وصف بـ"المهين"، تمّ التقاطه خلال إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، وتسبب في أزمة كبيرة أدت إلى فتح تحقيق عاجل.

بدورها، ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أمر بفتح تحقيق عاجل وفوري في شأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة.

وقالت الإدارة إن ذلك يأتي للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو.

هذا وقد جرى تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من الدورة العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، في حين يفترض أن تكون هذه الدورات سريّة، وسط مطالبات بإلقاء القبض على المسربين ومعاقبتهم.

المصدر: الراي الكويتية

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