تحرك عاجل في الكويت بعد تسريب مقطع "مهين" لقوات الأمن الخاصة (فيديو)

انتشر فيديو وصف بـ"المهين"، تمّ التقاطه خلال إحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة بالكويت، وتسبب في أزمة كبيرة أدت إلى فتح تحقيق عاجل.

بدورها، ذكرت إدارة الإعلام الأمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، أمر بفتح تحقيق عاجل وفوري في شأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة.

معالي وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع فيديو لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر الفيديو pic.twitter.com/rSNWfXBVe1 — 2day News (@2DayNewss) March 26, 2023

وقالت الإدارة إن ذلك يأتي للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة من قام بالتصوير ونشر مقطع الفيديو.

الإعلام الأمني:

أمر معالي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال خالد الاحمد الجابر الصباح بفتح تحقيق عاجل وفوري بشأن مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي لإحدى الدورات العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، وذلك للوقوف على… pic.twitter.com/hO3NnVAxQj — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 25, 2023

هذا وقد جرى تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من الدورة العسكرية في معسكر قوات الأمن الخاصة، في حين يفترض أن تكون هذه الدورات سريّة، وسط مطالبات بإلقاء القبض على المسربين ومعاقبتهم.

المصدر: الراي الكويتية