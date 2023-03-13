ليبيا.. باتيلي يطلع حفتر على خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات

اجتمع قائد قوات القيادة العامة في ليبيا، المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في بنغازي وبحثا خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في ليبيا.

وقالت صفحة قوات القيادة العامة على موقع "فيسبوك" إن باتيلي أطلع حفتر على الخطة الأممية للبعثة في المرحلة المقبلة والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت أنه جرى التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.

والسبت الماضي، كشف باتيلي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة طرابلس عن ملامح رؤيته لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تقود إلى إجراء الانتخابات.

وأشار إلى التخطيط لوضع خارطة طريق في منتصف يونيو المقبل تقود إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المبعوث الأممي أن اللجنة ستضم الأطراف الليبية أو ممثلين عنهم، وتحدث عن احتمال عدم ترشح بعض الأسماء التي ترشحت للاقتراع الرئاسي في المرة السابقة (الانتخابات التي لم تكتمل في 2021).

/ facebook.com/General.official.leadership

/ facebook.com/General.official.leadership

/ facebook.com/General.official.leadership

المصدر: "بوابة الوسط" الليبية