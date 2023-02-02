5 إصابات في تفجير سيارة مفخخة في مدينة درعا جنوبي سوريا

أصيب خمسة مواطنين مساء اليوم جرّاء تفجير إرهابي بسيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب جسر الضاحية غرب مدينة درعا، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكر مصدر طبي في مشفى درعا الوطني أنه وصل المشفى مصابان اثنان بجروح خفيفة ومتوسطة ناجمة عن الانفجار ويتلقيان العلاج اللازم حالياً.

بدروها، نقلت فرق الهلال الأحمر العربي السوري 3 مصابين جراء الانفجار أيضاً إلى "مشفى الرحمة" التخصصي في المدينة.

وذكرت "سانا" أنه أصيب يوم أمس الأربعاء 6 عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداء إرهابي بعبوتين ناسفتين استهدف دورية لهم على طريق المزيريب اليادودة بريف درعا.

المصدر: سانا