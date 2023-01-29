العراق يسمح بدخول الكويتيين والخليجيين والبدون بلا تأشيرة مسبقة

أعلنت مصادر أمنية أن السلطات العراقية سمحت بدخول المواطنين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية إلى العراق من اليوم الاثنين دون أي شروط أو قيود والحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وقالت المصادر لصحيفة "الراي" إن السلطات العراقية أبلغت إدارة المنافذ الكويتية بفتح الحدود في منفذ سفوان البري ابتداء من يوم الاثنين 30 يناير حتى تاريخ 28 فبراير القادم.

وأشارت المصادر إلى أن السماح بدخول الأراضي العراقية يتطلّب تأشيرة دخول مسبقة من السفارة العراقية للمقيمين الذين لديهم إقامات خليجية.

واختتمت المصادر أن السلطات الكويتية استعدت ووضعت كافة للتسهيلات في منفذ العبدلي الحدودي لاستقبال المسافرين الراغبين بدخول العراق وستعمل الجوازات والجمارك على مدار الساعة لتسهيل اجراءات دخول ومغادرة المسافرين.

المصدر: الراي الكويتية