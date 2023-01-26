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مراسلة RT: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان (صورة + فيديو)

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مراسلة RT: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان (صورة + فيديو)
RT
مراسلة RT: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان
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أفادت مراسلة RT فجر الجمعة بأن صفارات الإنذار تدوي جنوب عسقلان جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل الإنذار في مستوطنة زيكيم، كيبوتس كرميا، وفي مدينة عسقلان.

ونشر نشطاء فلسطينيون فجر يوم الجمعة فيديو للحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان.

وقالت "القناة 14" العبرية إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو عسقلان ومحيطها.

وأكد الجيش الاسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية واعتراضهما.

وذكر الإعلام العبري أن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

المصدر: RT + "تويتر"

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