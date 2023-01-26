مراسلة RT: صفارات الإنذار تدوي في جنوب عسقلان (صورة + فيديو)

أفادت مراسلة RT فجر الجمعة بأن صفارات الإنذار تدوي جنوب عسقلان جنوب إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه تم تفعيل الإنذار في مستوطنة زيكيم، كيبوتس كرميا، وفي مدينة عسقلان.

#عاجل#أولي: تفعيل صافرات الانذار في مدينة أشكلون وفي بعض بلدات غلاف غزة. يتبع pic.twitter.com/77YdF5yq5z — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 26, 2023

ونشر نشطاء فلسطينيون فجر يوم الجمعة فيديو للحظة تفعيل القبة الحديدية في سماء عسقلان.

وقالت "القناة 14" العبرية إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة نحو عسقلان ومحيطها.

وأكد الجيش الاسرائيلي رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية واعتراضهما.

وذكر الإعلام العبري أن بلدية عسقلان أعلنت فتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة جراء إطلاق الصواريخ من غزة.

وأفاد موقع "إنتلي تايمز" بأن الفصائل الفلسطينية نفذت تهديداتها وأطلقت صواريخ صوب عسقلان ردا على أحداث جنين.

المقاومة الفلسطينية تضرب الان عسقلان وتمطر العدو بوابل من الصواريخ pic.twitter.com/TeNNU0sw7W — هادي الحاج (@hdyklyl3) January 26, 2023

المصدر: RT + "تويتر"