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أحمد عسيري كان شاهدا وناصر القحطاني قال لي "أفلح فهد".. طيار سعودي يروي معركة مع "جني" ويثير تفاعلا

مجتمع

أحمد عسيري كان شاهدا وناصر القحطاني قال لي
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أثار الطيار السعودي، اللواء الركن متقاعد فهد العطاوي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات عن مشاهدته جسما غريبا وأنه قد يكون "طبقا طائرا" وتعامله معه خلال تدريبات.

وقال في مقابلة: "في الليل طايرين صادفت حاجة إلى الساعة هذه لا أدري ما هي هل هي طائرة واجهتني هل هو UFO (جسم طائر غير معروف) أو طبق طائر هل هي جني؟ ما أدري.. شهود معي في طائرة أخرى، زملاء أحييهم، معالي الأستاذ أحمد عسيري وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية حاضر الآن حي يرزق وشاهد على الحادثة هذه، أيضا الزميل سعادة اللواء الطيار ناصر الصمان القحطاني وهو الي قال لي "فهد أفلح" لما شافني اتقاتل مع الكائن هذا".

وأضاف: "أنا ما أدري شفته وتقاتلت معه حنا كنا في رحلة تدريبية فشفته داخل علي في المنطقة التدريبية استأذنت من رقم واحد الي هو ناصر القحطاني قال روح شوفه شفته أنا وتقاتلت معه لو ناصر القحطاني ما قال لي "أفلح يا فهد" باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود".

وقد أعاد مغردون نشر تصريح العطاوي.

وقال أحد المغردين: "هذا اللقاء كامل ومستغرب أن مشاهداته فقط 7 آلاف مشاهدة اللقاء جميل ومع قامة كبيرة خدمت الوطن ، وفيه قصص مثل طيرانه على ارتفاع 52 ألف قدم ورؤيته انحناء الأرض".

المصدر: RT

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