أحمد عسيري كان شاهدا وناصر القحطاني قال لي "أفلح فهد".. طيار سعودي يروي معركة مع "جني" ويثير تفاعلا

أثار الطيار السعودي، اللواء الركن متقاعد فهد العطاوي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات عن مشاهدته جسما غريبا وأنه قد يكون "طبقا طائرا" وتعامله معه خلال تدريبات.

وقال في مقابلة: "في الليل طايرين صادفت حاجة إلى الساعة هذه لا أدري ما هي هل هي طائرة واجهتني هل هو UFO (جسم طائر غير معروف) أو طبق طائر هل هي جني؟ ما أدري.. شهود معي في طائرة أخرى، زملاء أحييهم، معالي الأستاذ أحمد عسيري وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية حاضر الآن حي يرزق وشاهد على الحادثة هذه، أيضا الزميل سعادة اللواء الطيار ناصر الصمان القحطاني وهو الي قال لي "فهد أفلح" لما شافني اتقاتل مع الكائن هذا".

وأضاف: "أنا ما أدري شفته وتقاتلت معه حنا كنا في رحلة تدريبية فشفته داخل علي في المنطقة التدريبية استأذنت من رقم واحد الي هو ناصر القحطاني قال روح شوفه شفته أنا وتقاتلت معه لو ناصر القحطاني ما قال لي "أفلح يا فهد" باللهجة القحطانية الجنوبية كان الآن أنا مش موجود".

اللواء طيار ركن فهد العطاوي : يحكي قصة عجيبة حصلت له أثناء رحلة تدريبية في عام 1994 وقتاله لاجسام طائرة غريبة في سماء السعودية pic.twitter.com/TUlCq6PbHm — خالد القاضي (@khaledalqadii) January 11, 2023

وقد أعاد مغردون نشر تصريح العطاوي.

اللواء الطيار ركن متقاعد فهد غازي العطاوي #العتيبي@RangerSaudi يروي قصة اشتباكه مع جسم غريب أثناء الحصة التدريبية في السماء 🛸✈️بطائرة F-15 مع UFO الاطباق الطائرة في سماء #السعودية في عام 1994م. #واحد_مع_جاسم@JAlOthman1#طيرانpic.twitter.com/syxbDOSapV — ياسر الضحيان (@Yalduhaiyan) January 11, 2023

اللواء ركن متقاعد فهد العطاوي طيار حربي سعودي واجه جسم غريب غامض !! pic.twitter.com/ZsJJAc1V7Y — MAJED MEZEL | Researcher |🐪📖 (@SAPRAC_SA) January 11, 2023

وقال أحد المغردين: "هذا اللقاء كامل ومستغرب أن مشاهداته فقط 7 آلاف مشاهدة اللقاء جميل ومع قامة كبيرة خدمت الوطن ، وفيه قصص مثل طيرانه على ارتفاع 52 ألف قدم ورؤيته انحناء الأرض".

هذا اللقاء كامل ومستغرب ان مشاهداته فقط 7 الاف مشاهده



اللقاء جميل ومع قامة كبيرة خدمت الوطن ، وفيه قصص مثل طيرانه على ارتفاع 52 الف قدم ورؤيته إنحناء الأرضhttps://t.co/YJ0FgSLq0L — خالد القاضي (@khaledalqadii) January 12, 2023

اللواء الطيار ركن متقاعد/ فهد غازي العطاوي العتيبي يروي قصة اشتباكه مع جسم غريب أثناء الحصة التدريبية في السماء 🛸✈️ بطائرة F-15 مع UFO الأطباق الطائرة في سماء #السعودية في عام 1994م. ❗( وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ ) pic.twitter.com/IwRKmBAC5K — سعيد الأسمري (@alasmarisaeed1) January 11, 2023

المصدر: RT