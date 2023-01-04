السعودية.. إحباط تهريب أكثر من 3 ملايين قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدر (فيديو)

تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية من إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة "الإمفيتامين" المخدر.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3049451 قرصا من مادة "الإمفيتامين".

وقال إنه الكمية المضبوطة عثر عليها مخبأة في تجاويف شاحنة.

وأكد أنه تم القبض على مستقبليها بمنطقتي الرياض والشرقية، وهم 3 سعوديين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية