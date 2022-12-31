من بينها الانتقال السلس والمنظم للسلطة.. أنور قرقاش يستعرض أهم إنجازات الإمارات خلال العام 2022

ذكر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بعضا من ‏الإنجازات التي حققتها الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.‏

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن عام 2022 شهد انتقالا سلسا ومنظما للسلطة السياسية في دولة الامارات، حيث تولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفا للشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الإقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.

وقد شهد العام 2022 انتقالاً سلساً و منظماً للسلطة السياسية في دولة الامارات، حيث تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الاقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي 2/4 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2022

وأضاف: "ونحن على أعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه، تتطلع الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة".

وتابع قائلا: "سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة والبناء على تجربتنا الرائدة".

ونحن علي اعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه تتطلع الامارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة. سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة و البناء على تجربتنا الرائدة 1/4 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2022

كما أشار أنور قرقاش إلى أن "الاقتصاد الإماراتي حقق خلال عام 2022 إنجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة "كوفيد-19" لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والأعمال الملهمة يبشر بعقود مقبلة من التفوق والريادة.

وحقق الاقتصاد الإماراتي خلال العام 2022 انجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة كوفيد لتعزيز موقعها الاقليمي والدولي، ويبشر النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والاعمال الملهمة بعقود مقبلة من التفوق والريادة 3/4 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2022

وأكد أن الإمارات واصلت خلال 2022 تعزيز الجسور إقليميا ودوليا، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.

واصلت الامارات تعزيز الجسور إقليمياً ودولياً، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الاقليمي و الدولي 4/4 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 31, 2022

المصدر: RT + "تويتر"