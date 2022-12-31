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من بينها الانتقال السلس والمنظم للسلطة.. أنور قرقاش يستعرض أهم إنجازات الإمارات خلال العام 2022

أخبار العالم العربي

من بينها الانتقال السلس والمنظم للسلطة.. أنور قرقاش يستعرض أهم إنجازات الإمارات خلال العام 2022
AFP
الإمارات
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ذكر أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، بعضا من ‏الإنجازات التي حققتها الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2022.‏

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن عام 2022 شهد انتقالا سلسا ومنظما للسلطة السياسية في دولة الامارات، حيث تولى الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفا للشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، لتكرس الإمارات سمعتها الإقليمية والعالمية دولة للأعراف والمؤسسات والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي.

وأضاف: "ونحن على أعتاب عام جديد وبقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وإخوانه، تتطلع الإمارات إلى المستقبل بثقة غير مسبوقة".

وتابع قائلا: "سيادتنا وموقعنا السياسي وعمقنا الاقتصادي وكفاءاتنا الوطنية ومشاريع المستقبل والعلوم والتكنولوجيا سبيلنا إلى تعزيز مسيرتنا المباركة والبناء على تجربتنا الرائدة".

كما أشار أنور قرقاش إلى أن "الاقتصاد الإماراتي حقق خلال عام 2022 إنجازات عديدة ومراتب متقدمة في المؤشرات العالمية، ووظفت الدولة نجاحها التنظيمي في مواجهة جائحة "كوفيد-19" لتعزيز موقعها الإقليمي والدولي، مؤكدا أن النمو الاقتصادي الكبير هذا العام وبيئة المال والأعمال الملهمة يبشر بعقود مقبلة من التفوق والريادة.

وأكد أن الإمارات واصلت خلال 2022 تعزيز الجسور إقليميا ودوليا، مكرسة موقعها في هذا الشأن عبر مجموعة من المبادرات الدبلوماسية المستندة إلى إيمان عميق بأولوية التواصل والحوار ونبذ الخلافات، ومن هذا المنطلق كانت القوة الناعمة للإمارات حاضرة بقوة لدعم ملفات الاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي.

المصدر: RT + "تويتر"

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