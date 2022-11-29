الجزائر وأذربيجان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة

وقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الثلاثاء، مع نظيره الأذربيجاني برويز شاهبازوف،على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، بين الجزائر وأذربيجان.

وحسب بيان للوزارة، فقد استقبل الوزير الجزائري، نظيره الأذربيجاني، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر.

وشارك في مراسم الاستقبال، إطارات من الوزارة الجزائرية، ورؤساء سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات النفط، والرؤساء المدراء العامون لمجمعات سوناطراك وسونلغاز.

وركزت المحادثات بين وفدي البلدين، على "بحث فرص تطوير علاقات التعاون الممتازة بين الجزائر وأذربيجان في مجال الطاقة".

واستعرض الوزيران فرص الاستثمار بين شركات البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذلك سبل ووسائل تبادل الخبرات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز الجزائريتين وشركة النفط والغاز الوطنية الأذربيجانية "سوكار".

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المصدر: الشروق الجزائرية