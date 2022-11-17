العراق.. انفجار يخلف دمارا كبيرا في السليمانية (صور + فيديو)

نشر نشطاء ومغردون في العراق مساء يوم الخميس، صورا ومقاطع فيديو للدمار الذي خلفه الانفجار الذي وقع في مدينة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في الانفجار.

وذكرت أن الكارثة وقعت في مجمع "كويزا 3" السكني بسبب انفجار منظومة الغاز LPG.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن شهود عيان أن "المنزل الذي تعرض للحادث تواجد فيه أكثر من 20 شخصا وتم إخلاء 8 أشخاص للمستشفى".

وأشارت إلى أن ما بين 10 و12 شخصا بينهم أطفال، يتواجدون تحت الأنقاض.

وأفاد الدفاع المدني في السليمانية بأن 10 فرق تعمل على إنقاذ العالقين تحت الركام.

⚡ مصدر أمني: ارتفاع عدد المصابين في انفجار السليمانية بالعراق إلى 20 شخصًا حتى الآن pic.twitter.com/DluhVo65k5 — ‏🇵🇸متابعة أخبار العالم وفلسطين🇵🇸 (@Palestine202229) November 17, 2022

🔴🎥مقطع متداول للدمار الذي أحدثه انفجار #السليمانية بالعراق🇮🇶 والذي تسبب بانهيار أحد المباني السكنية. pic.twitter.com/AjG867j31W — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) November 17, 2022

مباشر | عمليات إخراج العالقين تحت أنقاض المبنى المهدّم جراء الانفجار في #السليمانيةhttps://t.co/PDfYPoagpk — 1news - وان نيوز (@onenewsiq) November 17, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية