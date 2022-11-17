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العراق.. انفجار يخلف دمارا كبيرا في السليمانية (صور + فيديو)

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العراق.. انفجار يخلف دمارا كبيرا في السليمانية (صور + فيديو)
RT
العراق.. انفجار يخلف دمارا كبيرا في السليمانية
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نشر نشطاء ومغردون في العراق مساء يوم الخميس، صورا ومقاطع فيديو للدمار الذي خلفه الانفجار الذي وقع في مدينة السليمانية شرق إقليم كردستان العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون في الانفجار.

وذكرت أن الكارثة وقعت في مجمع "كويزا 3" السكني بسبب انفجار منظومة الغاز LPG.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن شهود عيان أن "المنزل الذي تعرض للحادث تواجد فيه أكثر من 20 شخصا وتم إخلاء 8 أشخاص للمستشفى".

وأشارت إلى أن ما بين 10 و12 شخصا بينهم أطفال، يتواجدون تحت الأنقاض.

وأفاد الدفاع المدني في السليمانية بأن 10 فرق تعمل على إنقاذ العالقين تحت الركام.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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