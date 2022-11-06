الرئيس الفنزويلي وأسرته في جولة سياحية بمصر (صور)

قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأسرته يوم الأحد، بجولة سياحية في مصر شملت الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير.

وكان في استقبالهم مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، حيث شملت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث حرص الضيوف على التقاط صور تذكارية مع السياح تخليدا لهذه الزيارة.

كما توجه الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له إلى المتحف المصري بالتحرير لزيارة قاعات المتحف المختلفة وخاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبي.

ووصل مادورو والوفد المرافق له إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ.

وتلتقي حوالي 200 دولة اعتبارا من الأحد، في شرم الشيخ المصرية في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

#المتحف_المصري#زيارات_رسمية

-رئيس دولة فنزويلا وأسرته يزور المتحف المصري بالتحرير

وتأتي هذه الزيارة للرئيس على هامش تواجده في مصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27. pic.twitter.com/QR6QnrdyfU — The Egyptian Museum المتحف المصري (@EgyptianMuseumC) November 6, 2022

منطقة آثار الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير يستقبلان نيكولاس مادورو رئيس دولة فنزويلا وأسرته قبل الذهاب لشرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ #جمال_رائف#COP27pic.twitter.com/CbePRSHuhm — gamal raif جمال رائف (@gamalraif) November 6, 2022

- رئيس فنزويلا "نيكولاس مادورو" وأسرته يزوران الأهرامات والمتحف المصري بـ #القاهره، وذلك أثناء زيارته لـ #مصر للمشاركة في قمة المناخ #COP27 ..❤️#تحيا_مصر✌️🇪🇬 pic.twitter.com/bU3qDEmCew — EslAm OthmAn🦅🇪🇬 (@Esll7970Gladii) November 6, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية