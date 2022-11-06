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الرئيس الفنزويلي وأسرته في جولة سياحية بمصر (صور)

أخبار العالم العربي

الرئيس الفنزويلي وأسرته في جولة سياحية بمصر (صور)
Globallookpress
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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قام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأسرته يوم الأحد، بجولة سياحية في مصر شملت الأهرامات والمتحف المصري بالتحرير.

وكان في استقبالهم مدير عام منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، حيث شملت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما وأبو الهول، حيث حرص الضيوف على التقاط صور تذكارية مع السياح تخليدا لهذه الزيارة.

كما توجه الرئيس الفنزويلي والوفد المرافق له إلى المتحف المصري بالتحرير لزيارة قاعات المتحف المختلفة وخاصة مجموعة الملك توت عنخ آمون، حيث حرصوا على التقاط الصور التذكارية مع القناع الذهبي.

ووصل مادورو والوفد المرافق له إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ.

وتلتقي حوالي 200 دولة اعتبارا من الأحد، في شرم الشيخ المصرية في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالى في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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