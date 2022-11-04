لبنان.. إشكال تطور إلى إطلاق نار في أحد البرامج التلفزيونية

شهد برنامج "صار الوقت" الذي يعرض عبر قناة الـMTV اللبنانية، إشكالا بين جمهور حزبين في الاستديو، تطور إلى تضارب في الأيدي وإطلاق نار خارج الاستديو.

وبعد إخراج الجمهور من الاستديو، انتقل الإشكال إلى الباحة الخارجية لمبنى القناة، حيث حصل إطلاق نار، مما استدعى تدخل الجيش اللبناني.

وتعليقا على ما حصل، اعتبر فريق عمل "صار الوقت" أن "ما حصل غير مقبول في الاستديو ولا يليق بجمهور كان يفترض أن يكون مضبوطا"، معتذرا عما حصل على الهواء، مؤكدا أن "كل شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية".

"بلش المشكل، فوتوا بسرعة..."

هيدا اللي كانت العونية عم تقولو...

بدكن تفوتوا تكسروا؟ تضربوا؟ تتمرجلوا؟؟؟

طول عمركن جبناء ارانب...#صار_الوقت#زعران_التيارpic.twitter.com/e8o2wKhb8b — Mireille Awad (@mafia10452_L) November 3, 2022

وعقب الإشكال، أوضحت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر في بيان، إنه "وفيما كان طلاب من "التيار الوطني الحر" يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة الـ"MTV"، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج، واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بإطلاق النار".

#صار_الوقت تاكلو قتلة و اكلتوها صحتين و نعيما و قال شو عم يهددو استحو و انضبو pic.twitter.com/TByBRrcJPB — Maya (@MayaArayssi) November 4, 2022

وطلب البيان من الإعلامي مارسيل غانم ألا يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية، بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام، وطلب أيضا من كل من لديه صور التقطها بواسطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل.

بدوره، قال النائب وضاح الصادق، الذي كان يشارك في الحلقة: "أطمئن الجميع بأن لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل داخل استوديو صار الوقت.. الإشكال وقع بين أمن الـMTV وبعض الحضور الذي كان يشتم الضيوف".

المصدر: RT + "النشرة"