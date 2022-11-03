سويسرا ترفض طلب ألمانيا تزويد كييف بالأسلحة

رفضت سويسرا طلب ألمانيا تزويد نظام كييف بقذائف لمنظومات "غيبارد" المضادة للطائرات، وأكد وزير الاقتصاد السويسري غاي بارميلين، أن بلاده ملتزمة بالحياد في الأزمة الأوكرانية.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد السويسرية، تقدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبريخت بطلب لإرسال أكثر من 12000 قذيفة سويسرية الصنع لنظام كييف.

وأكد وزير الاقتصاد السويسري أن نقل ألمانيا ذخائر سويسرية لنظام كييف، أمر مرفوض.

وأوضح أن سوسيرا ملتزمة بالقانون الدولي، ولا يمكن الموافقة على طلب توريد معدات عسكرية منتجة في أراضيها لأوكرانيا، وخصوصا عندما تكون الأخيرة متورطة في نزاع دولي.

يجدر الذكر أن هذا ليس أول طلب ترفضه السلطات السويسرية لألمانيا، فقد رفضت طلبين آخرين بتزويد أوكرانيا بذخيرة سويسرية لعربات ماردير "IFVs" ومدافع "غيبارد" ذاتية الحركة.

المصدر: نوفوستي