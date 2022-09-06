باسيل: لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية

أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، أن حزبه لن يعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في نوفمبر المقبل.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي: "لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسيا ودستوريا وميثاقيا وشعبيا، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا"، داعيا رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى "تأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض أو بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".

واعتبر أن "الحكومة بحال الفراغ، أكان عددها 24 أو 30 أو 4، فكل وزير فيها هو رئيس جمهورية"، مشددا على أن "عدم تأليف حكومة لممارسة الضغط علينا لانتخاب رئيس، سيكون له مفعول عكسي علينا. نحن أعلنا أننا لا نريد الفراغ".

وأكد باسيل أن "تأليف حكومة لا يمنع انتخاب رئيس. يجب فعل الاثنين، تأليف حكومي وانتخاب رئيس وبالتسلسل الزمني"، متسائلا: "من يعرف كم ستبقى الحكومة الجديدة تصرف أعمال مع الرئيس الجديد؟".

وأضاف: "ميشال عون ما رح يطلع من التاريخ، ولا من الجغرافيا باستمراره فينا، ولا من قلوب الناس.. ولا من العقد النفسية المريضة، ورح يبقى ساكن بكل هول"، لافتا إلى أنه "مقابل خطابات الحقد والكراهية والعمالة، عنا خطاب وطني إيجابي بناء يؤسس للبنان الذي نريده. لدينا رؤيا للبنان ومشروع خلاصي له".

المصدر: RT