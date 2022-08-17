البابا تواضروس الثاني يعلن خلوّه من فيروس كورونا

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الفحوصات أثبتت خلوّه من فيروس كورونا، بعد الاشتباه بإصابته وخضوعه للعزل لمدة أسبوع.

وأوضح البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته في العظة الأسبوعية، أنه شعر بأعراض تكسير في الجسم وحرقان في الحلق، السبت الماضي، بعد انتهائه من جولة افتتاح مدارس بمنطقة الجيزة، مبينا أنه في اليوم الثاني، توجه للطبيب وأجرى اختبار لفيروس كورونا، وأخبره الأخير باشتباه اصابته وطالبه بالعزل لمدة أسبوع.

وقال إنه أجرى اليوم اختبار كورونا وأظهرت النتيجة سلبية، ما مكنه من حضور العظة، مضيفا: "كنت هعتذر عن الاجتماع لكن بعد ظهور النتيجة تمكنت من حضور الاجتماع، وأشعر بتحسن كبير".

المصدر: "القاهرة 24"