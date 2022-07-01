الولايات المتحدة.. إنقاذ صغير دب علق رأسه في حاوية بلاستيكية

أنقذ خبراء أحياء الحياة البرية في ولاية كونيتيكت الأمريكية صغير دب علق رأسه في حاوية بلاستيكية.

وقع الحادث في 23 يونيو الماضي وفق السلطات، عندما أسقطت دبة أم ومعها ثلاثة من صغارها حاوية قمامة في بلدة هاروينتون بمقاطعة ليتشفيلد، وعلق رأس أحد الصغار في وعاء بلاستيكي شفاف سقط من القمامة.

وقال قسم الطاقة والحماية البيئية في كونيتيكت إنه "بالنظر إلى الطقس الحار وضيق حجم الوعاء، كان من المهم محاولة تحرير صغير الدب سريعا".

وانتظر علماء أحياء الحياة البرية نزول صغير الدب من فوق شجرة تحصن بها ثم قاموا بمنحه مهدئا وأزالوا الوعاء من الرأس.

ولم يصب الدب الصغير بأذى، وسرعان ما عثر على أمه تنتظره بالقرب من المكان، وفقا لمسؤولي الحياة البرية.

وقال ويل هيلي، متحدثا باسم قسم حماية البيئة، إن الواقعة تظهر ضرورة تأكد السكان من إغلاق قمامتهم وتأمينها بشكل مناسب.

وأضاف "كلنا نحتاج للقيام بدورنا لإبقاء الدببة والحيوانات البرية الأخرى آمنة وجامحة".

المصدر: وكالات