الحكومة السورية تنعى وزير الاقتصاد الأسبق محمد العمادي

نعت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا وزير الاقتصاد الأسبق محمد العمادي الذي توفى عن عمر قارب التسعين عاما، وتقلد حقيبة الاقتصاد لأكثر من 15 عاما منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن سوريا فقدت برحيل العمادي "إحدى القامات الوطنية الاقتصادية التي أدت دورا مهما في مسيرة تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز دوره بمختلف المجالات".

وأضافت أن "ساحات العمل الحكومي تشهد له بأدائه المميز في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عمله وزيرا للاقتصاد".

العمادي من مواليد دمشق عام 1933، حائز على الإجازة في الحقوق، والدكتوراه في الاقتصاد، وتولى العديد من المهام في المجالات الاقتصادية والمالية.

المصدر: "سانا"