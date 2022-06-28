بالفيديو.. إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس بسبب حدث أمني

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس بسبب حدث أمني.

وحسب المعلومات فإن إطلاق نار سمع قرب باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى، وعلى الاثر قررت قوات الجيش الإسرائيلي إغلاق منطقة باب العامود بالقدس، والمسجد الأقصى واعتقلت بعض الشبان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن وتمكن من الانسحاب، دون وقوع إصابات.

وأشارت مصادر محلية، أن انتشارا كثيفا لقوات الجيش الإسرائيلي في البلدة القديمة، أغلقت خلاله باب حطة وباب المجلس واقتحمت محيط مسجد قبة الصخرة.

المصدر: RT