المغرب يعلن ارتفاع عدد ضحايا مليلية المهاجرين إلى 23
AP
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أعلنت السلطات المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا حادثة مليلة المهاجرين إلى 23 بعد أن أعلنت مصرع 18 مساء الجمعة.
وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أنه "في مستجدات حصيلة عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، أفادت مصادر محلية بالإقليم بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بين صفوف المقتحمين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخص".
وأضافت أنه حاليا يقبع شخص واحد من أفراد القوات المغربية تحت المراقبة الطبية و18 من المهاجرين.
المصدر: "هسبريس"