 
مباشر

المغرب يعلن ارتفاع عدد ضحايا مليلية المهاجرين إلى 23

أخبار العالم العربي

المغرب يعلن ارتفاع عدد ضحايا مليلية المهاجرين إلى 23
AP
سياج مليلة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tazs

أعلنت السلطات المغربية عن ارتفاع عدد ضحايا حادثة مليلة المهاجرين إلى 23 بعد أن أعلنت مصرع 18 مساء الجمعة.

وأفادت صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أنه "في مستجدات حصيلة عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى إقليم الناظور، أفادت مصادر محلية بالإقليم بأنه تم تسجيل 5 حالات وفاة بين صفوف المقتحمين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخص".

وأضافت أنه حاليا يقبع شخص واحد من أفراد القوات المغربية تحت المراقبة الطبية و18 من المهاجرين.

 

المصدر: "هسبريس" 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا