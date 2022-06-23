خبير مياه مصري: بدء ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة

أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري، عباس شراقي، الخميس، بدء ارتفاع منسوب بحيرة "سد النهضة" الإثيوبي.

وأوضح شراقي أن إثيوبيا خزنت حوالي 8 مليارات متر مكعب خلال العامين الماضيين، وتهدف هذا العام الوصول إلى ما كنت تصبو إليه وهو 18.5 مليار متر مكعب.

RT

وتابع: "كانت الخطوة الأولى نحو التخزين الثالث هي تشغيل التوربين يوم 20 فبراير 2022 لتصريف المياه التى تمر أعلى الممر الأوسط، ولم يحقق الهدف لعدم كفاءة التشغيل، ما اضطر إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف 12 مارس 2022، وبالفعل جف الممر الأوسط خلال عدة أيام، ثم زادت بفتح البوابة الثانية لتفريغ إجمالي 50 مليون متر مكعب/يوم، مما أدى إلى انخفاض مخزون البحيرة من 8 إلى 6 مليارات متر مكعب".

وأضاف: "ومن اليوم يبدأ استعادة الـ2 مليار متر مكعب التي فرغت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ويستمر ذلك حتى نهاية الأسبوع الأول من يوليو، بعدها يبدأ التخزين الثالث بكمية تتوقف على مدى الإنشاءات الهندسية لتعلية الجانبين والممر الأوسط، ومن المتوقع أن يكون حوالي 5 مليارات متر مكعب، بعدها يبدأ مرور المياه من أعلى الممر الأوسط في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل".

وأشار شراقي إلى أن "التخزين الثالث يمثل الخرق الرابع لإثيوبيا بعد التخزين الأول 2020، والثاني 2021، وتشغيل التوربين فبراير 2022 لإعلان مبادئ سد النهضة 2015، والاتفاقيات التاريخية، والأعراف الدولية، والإعلان الرئاسي لمجلس الأمن سبتمبر 2021".

المصدر: RT