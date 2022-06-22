سقوط صاروخ قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية في العراق

"دانا غاز" في كردستان العراق ـ فيسبوك

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني عراقي أن صاروخا سقط قرب مقر شركة "دانا غاز" الإماراتية، في محافظة السليمانية شرقي إقليم كردستان العراق.

وأشار المصدر إلى أنه "لا معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية".

وأوضح المصدر أن الصاروخ سقط قرب السياج الخارجي للشركة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وتتعرض مناطق في العاصمة بغداد، وإقليم كرستان العراق بشكل متكرر لهجمات بصواريخ كاتيوشا، ولم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذيها.

المصدر: "سبوتنيك"