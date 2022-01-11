ضاحي خلفان يهاجم الحوثي ونصر الله

عبر سلسلة تغريدات، وجه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، رسالة إلى زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، وتحداه بالظهور للإعلام.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان: "أتحدى أن يخرج عبد الملك الحوثي للإعلام".

اتحدى ان يخرج عبدالملك الحوثي للإعلام. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 10, 2022

كما شن خلفان هجوما على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

للاوطان حرمة لا يبيعها إلا الأنذال..فلماذا بعت اليمن.

( رسالة الى الحوثي ) — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2022

ويهاجم ضاحي خلفان باستمرار عبر حسابه في تويتر حزب الله والحوثيين.

اتدرون لماذا لا ارسل نفس الرسالة الى حسن نصر الله الذي باع لبنان.

لأن النذالة فيه متأصلة..لا يمكن تنظيفه منها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) January 11, 2022

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد حذر من دفعه إلى استخدام القوة لتحرير السفينة الإماراتية "روابي" المحتجزة لدى قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، حيث قال الناطق باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال إفادة إعلامية اليوم السبت: "التحالف يتمنى ألا يضطر إلى استخدام القوة لتحرير السفينة روابي"، لافتا إلى أن "روابي" سفينة تجارية مدنية مؤجرة كانت تنقل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، متابعا أن 10 أشخاص خططوا ونفذوا عملية قرصنة السفينة يقودهم منصور السعدي، وهو مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية.

وأشار المالكي إلى أن جميع الهجمات على السفن في الخليج أو مضيق هرمز أو مضيق باب المندب جرت في إطار "تكتيكات الحرس الثوري الإيراني، وأن هذه العمليات جرت تحت إشراف مسؤول الحرس الثوري في اليمن، حسن إيرولو".

وفي الأسبوع الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن "احتجاز سفينة شحن إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة، على متنها معدات عسكرية وتمارس أعمالا عدائية".

كما نشرت جماعة "أنصار الله" الحوثية صورا ووثائق قالت إنها تكشف عن عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية في سفينة الشحن الإماراتية "روابي" خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الصور "تكشف عن نقل تحالف العدوان لآليات ومدرعات عسكرية متنوعة عبر السفينة (روابي) بتاريخ 04 نوفمبر 2021"، فضلا عن نقل "أسلحة وزوارق حربية على متنن السفينة (روابي) عبر المياه الإقليمية بتاريخ 21 نوفمبر 2021".

وأشارت الجماعة إلى أنها تحصلت على "وثائق تظهر خريطة لأماكن الشحنة العسكرية بتاريخ 21 نوفمبر 2021 في سفينة (روابي) الإماراتية وتقرير عن صولها إلى سقطرى ومغادرتها".

بينما قال متحدث التحالف العربي، في بيان، إن السفينة المحتجزة هي "روابي" مبينا أنها كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى (جنوب اليمن) إلى ميناء جازان السعودي، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني في الجزيرة، مضيفا أن عملية الاحتجاز انطلقت من ميناء الحديدة.

المصدر: RT