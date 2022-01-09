الجيش السوداني يعلن اكتمال الحصاد في الفشقة لأول مرة منذ 25 عاما

أعلن الجيش السوداني اكتمال عملية الحصاد بمنطقة الفشقة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا، لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، .

وجاء في تدوينة نشرها الجيش على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "الفشقة: اكتمال عملية الحصاد لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، بفضل الله ثم مجهودات جنودكم الذين لم تغمض لهم عين حراسة وتأمين"

وكان الجيش السوداني قد فرض سيطرته على أراضي الفشقة، الواقعة على الحدود مع إثيوبيا، في ديسمبر 2020، بعد أن كانت تستولي عليها ما قالت الخرطوم إنها "عصابات إثيوبية"، بينما تتهم أديس أبابا السودان بالسيطرة على أراض إثيوبية، وهو ما ينفيه السودان.

وتبلغ مساحة الفشقة نحو مليوني فدان، وتمتد لمسافة 168 كلم مع الحدود الإثيوبية من مجمل المسافة الحدودية لولاية القضارف مع إثيوبيا، البالغة حوالي 265 كلم.

المصدر: الأناضول + RT