حركة "حماس" تدين "اعتداء" جهاز الأمن الفلسطيني بالضفة على نجل الأسير زكريا الزبيدي

دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأشد العبارات اعتداء أجهزة الأمن الفلسطينية بالضفة الغربية على محمد نجل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي ابن مخيم جنين أحد أسرى "نفق الحرية".

وجاء في البيان أن "حركة المقاومة الإسلامية حماس تدين بأشد العبارات الاعتداء الآثم لأجهزة أمن السلطة على الشاب محمد زكريا الزبيدي ابن مخيم جنين ونجل الأسير المناضل زكريا الزبيدي، أحد أبطال نفق الحرية".

وأكد البيان أن "تعمد تكرار اعتداءات أجهزة أمن السلطة على المناضلين والرموز الوطنية، ومواكب الأسرى المحررين، وأبناء الأسرى، عمل لا مسؤول وتجاوز خطير، تتحمل السلطة وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عنها، ويستوجب محاسبة مرتكبيها".

ودعت الحركة في بيانها إلى "إنهاء كل سياسات القمع والتعذيب والاعتقالات السياسية التي تمارسها أجهزة أمن السلطة بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية، وإطلاق سراح كل النشطاء والمعتقلين السياسيين".

وطالبت الحركة الوقوف إلى جانب الأسرى وإسنادهم وتعزيز صمودهم ورعاية أبنائهم وأسرهم، و"ليس الاعتداء عليهم وقمعهم بالطريقة الوحشية ذاتها التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

أفرجت الأجهزة الأمنية فجر اليوم السبت، عن الشاب "محمد" نجل الأسير زكريا زبيدي بعد ساعات من اعتقاله في مدينة جنين شمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية أنه تم الإفراج عن محمد زكريا الزبيدي و أيهم السعدي و أوس الشلبي بعد اتصالات مكثفة جرت في الساعة الأخيرة لتهدئة الأوضاع الميدانية في مخيم جنين.

وشهدت مدينة جنين ومخيمها مساء الجمعة، حالة توتر شديدة تخللها إطلاق نار كثيف على مدار ساعات صوب مقر المقاطعة .

وذكرت مصادر أمنية أنه: "أثناء العمل الاعتيادي داخل المدينة لدورية المرور ومركز المدينة تم مشاهدة مركبة غير قانونية تقوم باعمال التفحيط وتم متابعتها من قبل الدوريات واثناء ذلك قامت المركبة بضرب دورية مركز المدينة".

وأضافت: "اثناء القبض على الأشخاص بداخل المركبة قاموا بالاعتداء على افراد الدورية وتم السيطرة عليهم وضبط المركبة غير القانونية".

وتظهر تسجيلات فيديو من المكان نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي استخدام العناصر الأمنية للقوة المفرطة والضرب بالهروات أثناء اقتيادهم للزبيدي إلى إحدى مركبات الأمن.، بحسب ما ذكرته وكالة "معا".

#فيديو| استقبال نجل الأسير زكريا الزبيدي بعد اعتقاله والاعتداء عليه من قبل أجهزة أمن السلطة في #جنين، وتعرض مقر المقاطعة في المدينة لإطلاق نار في أعقاب عملية الاعتقال الوحشــية pic.twitter.com/nJSjh9HUyQ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 8, 2022

ضربوه واعتقلوه.. مشهد لاعتداء أمن السلطة الفلسطينية على ابن الأسير زكريا الزبيدي أحد أبطال "نفق الحرية"#فلسطينpic.twitter.com/ko79d7Rue5 — البركان الفلسطيني (@plsvolcano) January 8, 2022

المصدر: hamas.ps، معا